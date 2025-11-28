В Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели

Участники акции протеста в центре Тбилиси перекрыли проспект Руставели.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Правоохранители призывают протестующих двигаться по тротуару и занять одну полосу движения.

Сторонники оппозиции устроили шествие в годовщину протестов против решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.

Отмечается, что участники акции держат в руках флаги Грузии, ЕС, Украины и Германии.

Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о проведении в Тбилиси акции протеста против «поворота» страны к России.