В Тбилиси протестующие перекрыли проспект Руставели
Участники акции протеста в центре Тбилиси перекрыли проспект Руставели.
Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Правоохранители призывают протестующих двигаться по тротуару и занять одну полосу движения.
Сторонники оппозиции устроили шествие в годовщину протестов против решения властей приостановить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года.
Отмечается, что участники акции держат в руках флаги Грузии, ЕС, Украины и Германии.
Ранее экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о проведении в Тбилиси акции протеста против «поворота» страны к России.