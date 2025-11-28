На Западе рассказали о российской "Зоне 51"

Британско-чешский блогер Саймон Уистлер заявил, что у СССР была своя "Зона 51", на которой проводились секретные эксперименты. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Уистлера, изучение контактов с внеземными цивилизациями в СССР проводилась на полигоне Капустин Яр, который является «аналогом Зоны 51». По мнению Уистлера, на это указывает принудительное переселение ближайшей деревни Житкур, а также странные огни в небе над полигоном.

Нашествие охотников за пришельцами. Какие тайны хранит "Зона 51" ВВС США

«История довольно дикая: подземные инопланетные лаборатории, протянувшиеся на километры под степью, разбившиеся НЛО, которые перепроектируют в скрытых ангарах, инопланетные тела в криогенных хранилищах, даже предполагаемые бои между советскими войсками и враждебными пришельцами. Все это звучит так реалистично. Теперь теоретики заговора предъявляют доказательства. Принудительное переселение деревни Житкур. Что они скрывали? Чрезвычайная секретность. Почему такая паранойя? Странные огни в небе. Неужели все это были не ракеты?», — заявил он.

Помимо этого Уистлер рассказал о том, что в 1948 году возле Капустина Яра рухнул серебристый диск, который позднее нашли советские военные. Впрочем, блогер признает, что никаких убедительных доказательств этих событий представлено не было. Но Уистлер считает, что Капустин Яр все равно остается «невероятным местом», потому что здесь «родился современный мир».