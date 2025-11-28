В Польше опубликовали фото разыскиваемых участников диверсий на ж/д путях

Полиция Польши опубликовала фотографии разыскиваемых участников диверсий на железнодорожных путях в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт главного управления полиции Варшавы.

© Polska Policja

Ранее прокуратура Польши выдала ордер на арест двух граждан Украины — 41-летнего Евгения Иванова и 39-летнего Александра Кононова. Им предъявлены обвинения в подрыве ж/д путей в районе Мики Мазовецкого воеводства, районе Голомб города Пулавы и линии №7, соединяющей Варшаву с Дорогуском.

Полиция Польши попросила население предоставить любые сведения, которые могут помочь в поиске Иванова и Кононова.

Напомним, что 16 ноября стало известно о повреждении в республике железнодорожной линии Демблин — Варшава, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что пути были повреждены из-за подрыва взрывного устройства. Затем он заявил, что диверсию совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом, по словам Туска, они сотрудничали с Россией. Никаких доказательств этого он не привел.