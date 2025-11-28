Туск в двух словах описал отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным
Отставка Андрея Ермака с должности главы офиса президента (ОП) Украины в один день со встречей президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Кремле — это фатальная комбинация. Такое мнение Польши Дональд Туск в социальной сети X.
28 ноября Ермак подал в отставку. Указ о его увольнении подписал президент Украины Владимир Зеленский.
В этот же день у Ермака прошли обыски. Их провели следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.