Арестович* сделал неожиданное заявление о судьбе Украины

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что обещанные Украине гарантии безопасности США и Европа не будут выполнять никогда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его мнению, «гарантии безопасности» никогда не будут выполнены, однако мирное соглашение все равно нужно подписывать, поскольку это единственный шанс взять паузу.

Украине после этого, по словам экс-советника ОП, нужно будет перейти от внешней зависимости от западных стран к самостоятельному обеспечению собственной политики.

Арестович* считает, что армия, экономика и «нормальные отношения с соседями» станут настоящими гарантиями безопасности для Украины.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что реализация осады Киева, если такая и будет, станет очень сложным предприятием. Так аналитик оценил прогноз Арестовича*, который ранее заявил о том, что в случае если ВСУ истощат личный состав, российские войска пойдут на новую осаду Киева.

