В США рассказали о судьбе планировавшихся переговоров с участием Ермака

Переговоры Соединенных Штатов и Украины в Майами на этих выходных все равно состоятся, украинскую делегацию представит секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Об этом на странице в соцсети X написал журналист издания Financial Times (FT) Кристофер Миллер.

«Мне сообщили, что Рустем Умеров все же встретится в Майами с посланниками [президента США Дональда] Трампа в эти выходные», — сообщил он.

Ранее портал Axios писал, что Андрей Ермак ушел в отставку с должности главы офиса президента Украины за день до переговоров со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Представители Киева и Вашингтона планировали обсудить план американского лидера по урегулированию конфликта на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину на переговорах с США представят начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

28 ноября следователи Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры провели обыски у Ермака. Через несколько часов после этого он подал в отставку. Указ об увольнении подписал президент страны.