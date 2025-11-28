Зеленский рассказал, кто представит Украину на важных переговорах с США

Владимир Зеленский рассказал о том, кто будет представлять Украину на следующих важных переговорах с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Зеленского.

По его словам, от Украины на переговоры поедет начальник генерального штаба ВСУ Андрей Игнатов, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров. Кроме того, вместе с ними отправятся представители от украинского МИД и разведки.

«В ближайшее время состоятся встречи с американской стороной. <...> Скоро будут важные переговоры, там будут наши представители, это начальник генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка», — заявил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке.