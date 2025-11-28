Назван главный кандидат на пост главы Офиса Зеленского после увольнения Ермака

Новым главным кандидатом на пост главы Офиса президента Украины после увольнения Андрея Ермака может стать нынешний украинский премьер-министр Юлия Свириденко. Об этом пишет Insider UA.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что Ермак написал заявление об увольнении. Об этом президент Украины сообщил, записав обращение к украинцам. Он добавил, что уже завтра будет решать, кто может стать новым главой офиса государства. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник высказал предположение, что увольнением Ермака Зеленский лишь пытается спасти свое положение.

«На должность главы ОП рассматривают Юлию Свириденко. Для этого ей нужно уйти с должности премьера», — сказано в сообщении.

Во Франции потребовали прекратить помощь Украине после обысков у Ермака

В публикации отмечается, что в случае, если это произойдет, то новым премьер-министром Украины станет Михаил Федоров. Insider UA пишет, что ему много раз предлагали эту должность, однако чиновник всякий раз отвечал отказом.

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР и получила экономическое образование. С 4 ноября 2021 года занимала должность первого вице-примьер-министра Украины. 17 июля чиновница была утверждена Верховной радой Украины на посту премьер-министра страны. В ходе голосования за ее кандидатуру отдали голоса 262 депутата, 22 парламентария проголосовали против, а 26 депутатов воздержались от голосования.