СМИ: вместе с Уиткоффом в Москву полетит родственник Трампа

СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф собирается прилететь в Москву в компании зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, Уиткофф и Кушнер сделают президенту России Владимиру Путину «прямое предложение» по признанию новых регионов в обмен на прекращение боевых действий. При этом, предложение идет вразрез с позицией Европы, но «американцев это не волнует».

Рябков: Москва будет работать с тем, с чем Уиткофф приедет

Джаред Кушнер — бизнесмен и бывший Старший советник президента США. С 2009 года супруг дочери главы Белого дома Иванки Трамп. По мнению части американского общества, с 2015 года он является менеджером предвыборной кампании и доверенным лицом Трампа.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первоначальный вариант плана США по урегулированию конфликта на Украине разработали именно Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.