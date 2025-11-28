Зеленский решил проверить министров на соответствие вызовам

Президент Украины Владимир Зеленский поручил оценить действующих министров на «соответствие вызовам». Об этом он рассказал в вечернем обращении в своем Telegram-канале.

«Действующих министров нужно оценить так, чтобы сделать совершенно четкие выводы, соответствуют ли действующие чиновники вызовам и этой зимы, и этой войны», — заявил Зеленский.

Помимо этого он добавил, что ожидает кандидатур на должности министров энергетики и юстиции, а также принятия государственного бюджета на 2026 год.

Ранее глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак подал в отставку. Зеленский вместе с тем анонсировал полную перезагрузку Офиса президента Украины. Он сообщил, что уже 29 ноября проведет консультации с теми, кто может возглавить ОП.