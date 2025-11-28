Сийярто рассказал об обещании Путина Орбану по Украине

Президент России Владимир Путин заверил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, что если мирный саммит по Украине состоится, то он пройдет в Будапеште. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

Сийярто отметил, что результаты встречи Орбана и Путина в Москве обеспечили гарантию энергетической безопасности Венгрии.

Путин перед началом встречи в Кремле поблагодарил Орбана за готовность принять российско-американские переговоры по Украине в Будапеште. Он уточнил, что будет рад, если встреча Москвы и Вашингтона состоится именно в Венгрии.