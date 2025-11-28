На фоне негативных новостей, потоком идущих из Закавказья, сообщения из Тбилиси внушают умеренный оптимизм. Там вроде бы одумались и пересмотрели свои отношения с Западом. Руководство Грузии успешно противостояло попыткам втянуть ее в конфликт на Украине и не допустило открытия на территории страны «второго фронта» против РФ. Оно даже не ввело антироссийские санкции. Итогом такой политики стало резкое охлаждение отношений с Западом, которое уже даже называют «холодной войной».

«Холодная война в сердце Кавказа» - так называется статья одного из местных аналитиков об отношениях Грузии и ЕС. 28 ноября прошлого года Европарламент принял резолюцию с призывом провести в Грузии новые парламентские выборы, ввести санкции против руководителей партии «Грузинская мечта» и отменить для граждан Грузии безвизовый режим с ЕС. Произошло это именно в тот день, когда новый парламент утвердил полномочия правительства во главе с Ираклием Кобахидзе. Ответ не заставил себя долго ждать: в тот же день власти Грузии объявили о решении снять с повестки дня открытие переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Это положило начало настоящей уличной войны прозападной оппозиции против правительства, однако все попытки свергнуть его по «схеме Януковича» в настоящий момент потерпели неудачу.

78-й пункт Конституции Грузии по-прежнему фиксирует ее курс на евроатлантическую интеграцию: государственные органы обязаны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО». И пока нет никаких признаков того, что правящая партия «Грузинская мечта», которая, собственно, и внесла этот пункт, захочет его убрать. Но на практике отношения все хуже.

27 января 2025 года Брюссель приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.

В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмену законов об «иноагентах» и пропаганде ЛГБТ-сообщества (экстремистская организация, запрещенная в РФ), угрожая в противном случае приостановить «безвиз» и для обычных граждан. Власти Грузии отказались отменять законы, назвав притязания ЕС «шантажом».

Две постсоветские страны решили рассмотреть ЕС в качестве альтернативы России

После этого Европейская комиссия демонстративно не пригласила Грузию на форум по расширению Европейского Союза 18 ноября в Брюсселе.

26 ноября Европарламент подписал акт о новых правилах лишения безвизового режима граждан третьих стран. Они вступят в силу в середине декабря, после чего Евросоюз сможет лишать безвиза любую страну в случае угроз безопасности или нарушений прав человека. Никто даже не скрывает, что в первую очередь это касается Грузии. Любопытно, что до сих пор безвизовый режим ЕС был отменен только для одного государства – Вануату. Кстати, эта страна стал предметом насмешек и издевательств в Грузии, когда признала независимость Абхазии. Правда, потом она это признание отозвала, затем опять вроде бы вернула, или нет – никто точно не знает. Этот вопрос, видимо, так и останется вечной загадкой истории, как и вопрос о том, кто убил Кеннеди.

С Грузией сейчас происходит примерно то же, что и с признанием Абхазии со стороны Вануату. Она как бы застряла между миров. С одной стороны, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили призывает власти ЕС не совершать ошибку, отменяя безвиз для грузинских граждан. С другой, нельзя не видеть определенные жесты Тбилиси в сторону РФ. Из последнего: МВД Грузии призналось, что задержало россиян Владимира Дубовского (физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов РосФинМониторинга) и его подругу Алину Савельеву. Их обвиняют в незаконном пересечении государственной границы Грузии. Оба находятся в розыске в РФ, где были известны как лидер и пресс-секретарь дальневосточной сепаратистской организации. В 2022 году они въехали на территорию Грузии, не пройдя пограничный контроль. Они пытались получить политическое убежище, но получили отказ, после чего попытались вылететь в Сербию, однако были сняты с рейса. Теперь посмотрим, выдадут ли их России.

Однако даже если выдадут, то вряд ли это будет означать разворот Грузии в сторону РФ, как о том вещают некоторые эксперты. Они, возможно, забыли, а я помню, как Саакашвили в начале своего правления пытался убедить Москву в своей лояльности, предпринимая некоторые меры против северокавказских боевиков и ваххабитов в Панкисском ущелье. Он даже приехал в Москву и выступал в МГИМО, убеждая РФ в вечной дружбе. Цель была одна: убедить руководство РФ в необходимости сдать такому замечательному другу Абхазию и Южную Осетию. Но не стоит жертвовать настоящими союзниками ради призрачной «дружбы» с таким непредсказуемым партнером, как Грузия. Которая, между прочим, имеет одну интересную особенность: как только она обретает независимость, так сразу же приступает к геноциду проживающих на ее территории национальных меньшинств. В начале ХХ века грузинские меньшевики, придя к власти, первым делом учинили геноцид осетин в Южной Осетии. А ведь это были не какие-то спустившиеся с гор бандиты, а социал-демократы, марксисты, интеллигентные вроде бы люди. В конце ХХ века грузинские националисты под предводительством Звиада Гамсахурдиа, сына советского писателя, начали с погромов осетин не только в Южной Осетии, но и во внутренних районах Грузии. История повторяется с пугающим постоянством.