СМИ: мутирующий вирус угрожает миру сильнее COVID-19

Вирус птичьего гриппа может вызвать пандемию, более опасную, чем COVID-19. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамейкс-Вельти.

© Global look

По ее словам, особые опасения вызывает шанс того, что вирус адаптируется к млекопитающим, особенно к человеку, и сможет передаваться от одного к другому, став пандемическим. Рамейкс-Вельти добавила, что у людей нет антител против птичьего гриппа H5. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале пандемии COVID-19, но отличие заключается в том, что от коронавируса страдали в основном уязвимые группы населения. Птичий грипп же может убить и здоровых людей, в том числе детей.

«Пандемия птичьего гриппа, вероятно, была бы опасной, возможно, даже более опасной, чем та, с которой мы столкнулись», — считает эксперт.

Отмечается, что случаи заражения людей вирусами H5 уже фиксировались, однако зачастую это происходило только при тесном контакте с инфицированными животными, в том числе домашней птицей и крупным рогатым скотом. Однако в ноябре в штате Вашингтон зарегистрировали первый случай заражения человека вирусом H5N5, контакта с больными животными у него не было. Мужчину спасти не удалось.

«Болезнь X»: откуда придёт следующая пандемия и когда ждать удара?

Несмотря на это Рамейкс-Вельти заверила, что к угрозе пандемии птичьего вируса мир подготовлен лучше, чем в случае с COVID-19. Кроме того глава научного отдела Всемирной организации здоровья животных Грегорио Торрес подчеркнул, что риск глобальной пандемии среди людей остается на низком уровне.