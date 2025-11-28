Вулин обвинил Каю Каллас в искажении истории

Основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин обвинил главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в искажении истории. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Вулина, слова Каллас о том, что за последние 100 лет Россия напала на 19 стран, являются ложью. Поэтому, как добавил бывший политик, Сербия не должна верить Западу, а также допускать переписывания истории.

«Как Россия напала на Третий рейх и всех его союзников, не знаю, но знаю, что такие заявления – лучшее доказательство того, что ни Россия, ни Сербия не должны верить Западу и молчать, когда они лгут о нас и меняют свою и нашу историю. Не стыдятся потомки нацистов, которые руководят ЕС и многими странами-членами в Генеральной ассамблее ООН, преступлений своих предков, они стыдятся их военного поражения и сейчас хотят кровью украинцев оплатить историческую месть», — заявил он.

Вулин также добавил, что такая ситуация доказывает, что создание филиала Российского исторического общества (РИО) в Сербии было правильным решением. Такой филиал был открыт в 2025 году, и Вулин стал его главой.