Стало известно о готовности США признать новые регионы России

В западных СМИ появилась информация о том, что США готовы признать контроль России над Крымом и новыми территориями. Об этом сообщает The Telegraph.

Издание сообщает, что в обмен Белый дом хочет добиться остановки боевых действий. Кроме того, именно такое предложение ляжет в основу грядущей встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

При этом издание предполагает, что Белый дом готов согласиться на такие условия, несмотря на возражения со стороны некоторых стран Европы.

«Становится все более очевидно, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что захотят», — сообщили изданию источники, знакомые с ситуацией.

