В Грузии высказались о суверенитете Украины

Украина полностью потеряла суверенитет под эгидой борьбы за него.
Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.
Так Папуашвили прокомментировал проходящие обыски у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, добавив, что их проводит не украинское ведомство, а структура под влиянием иностранного государства.
Утром 28 ноября стало известно о начале обысков у Ермака. По информации журналистов, следственные мероприятия проводят десять сотрудников антикоррупционных органов. Сам глава офиса заявил, что оказывает содействие следствию и предоставил правоохранителям полный доступ к своей квартире.