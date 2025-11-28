В Грузии высказались о суверенитете Украины

Украина полностью потеряла суверенитет под эгидой борьбы за него.

Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает РИА Новости.

«Сегодня Украина не может не то, что решать вопросы начала и прекращения войны, [они] не могут решить кого задерживать и кого отпускать. В этом вся трагедия на Украине (...), что под эгидой борьбы за суверенитет они полностью уступили суверенитет», — заявил спикер.

Так Папуашвили прокомментировал проходящие обыски у главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака, добавив, что их проводит не украинское ведомство, а структура под влиянием иностранного государства.

Утром 28 ноября стало известно о начале обысков у Ермака. По информации журналистов, следственные мероприятия проводят десять сотрудников антикоррупционных органов. Сам глава офиса заявил, что оказывает содействие следствию и предоставил правоохранителям полный доступ к своей квартире.