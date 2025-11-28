В Раде обратились к Зеленскому с требованием уволить Ермака

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк опубликовал обращение к президенту страны Владимиру Зеленскому, где прописано требование отправить главу его офиса Андрея Ермака в отставку на фоне обысков в его квартире.

Об этом парламентарий написал в Telegram-канале.

«Господин Президент, вы должны срочно уволить своего руководителя [офиса] (...) Ермака (...) Вы просто должны сейчас взять ручку и поставить одну подпись. Уволить человека, который несет полную ответственность за то, что банда Миндича грабила страну все эти годы», — пишет Железняк.

Депутат Рады также заявил, что Зеленскому не стоит ждать, пока украинцы добьются этого решения сами. Кроме того, депутат потребовал от президента сделать то, что глава государства не мог сделать уже несколько лет.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал, что обыски у Ермака связаны с его попыткой захватить неназванный коммерческий объект. По его словам, поводом для обысков также стали попытки главы офиса президента оказать давление на антикоррупционные органы.