Пока вы не уснули: сроки блокировки WhatsApp* и обыски у Ермака

В Госдуме назвали сроки блокировки WhatsApp* в России

Мессенджер WhatsApp* может быть заблокирован в России в течение полугода.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp* в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех — шести месяцев. На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp* — это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию, — поделился парламентарий.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.

В Раде выступили с требованием к Зеленскому из-за обысков у Ермака

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк выступил с обращением к Владимиру Зеленскому, требуя отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака.

Соответствующее обращение опубликовано в Telegram-канале парламентария.

"Господин президент, вы должны срочно освободить главу своего офиса Ермака. После всей той коррупции, циничного хищения в энергетике и оборонке вы абсолютно не имеете никакого права тянуть с этим решением", - написал Железняк.

Мерц высказался о поездке Орбана в Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву, не имея европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров ЕС.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.

"Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву", - сказал Мерц, напомнив, что премьер Венгрии в 2024 году уже предпринимал поездку в Москву в период председательства страны в Европейском совете. "Он едет [туда], не имея европейского мандата и одобрения с нашей стороны", - заявил канцлер. "Но ничего нового тут нет, он имеет свои собственные представления о прекращении этой войны", - утверждал Мерц.

Названо самое сложное направление на фронте в зоне СВО

Простых направлений на фронте не бывает, но самое сложное сейчас — это красноармейское, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Эксперт рассказал, что сейчас в Красноармейске и Димитрове идут жесткие бои. Бойцы ВСУ пытаются прорваться, но у него ничего не получается, указал Дандыкин. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери в этом районе, но российским военным тоже непросто, отметил он.

В Москве появилась «Стена Долиной»

В столице России появилась «Стена Долиной». Люди приносят сюда тапочки или игрушки, надеясь, что их сделка по покупке недвижимости пройдет без неприятных сюрпризов, сообщает «Москва с огоньком».

Накануне стало известно, что в «Википедии» появилась статья о «Эффекте Долиной» — мошеннической схеме, ставшей популярной в России осенью 2025 года. Она получила название по имени Ларисы Долиной, которая стала известной жертвой.

Мерц отверг призыв США к Германии фразой «это наше дело»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг директиву США, призывающую западные правительства принять более жесткие меры в отношении миграционной политики в своих странах.

Об этом сообщает Der Spiegel.

«Миграционная политика — это наше дело, и мы решаем ее так, как считаем нужным. Нам не нужны никакие увещевания извне», — отметил политик.

СК задержал организатора рехаба в Подмосковье после издевательств над детьми

Следователи задержали организатора центра реабилитации в Подмосковье, где избивали подростков. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Московской области.

"Допрошены подростки, прибывавшие в центре, и их родители, а также работники учреждения. Проведены осмотры и выемки", – говорится в сообщении ведомства.

Премьер Бельгии написал «резкое» письмо фон дер Ляйен из-за Украины

Премьер Бельгии Барт Де Вевер написал «резкое» письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, где раскритиковал позицию ЕС по изъятию российских зарубежных активов.

Об этом сообщает газета Politico, которая ознакомилась с документом.

«Поспешное продвижение вперед по предложенной схеме предоставления кредита на возмещение ущерба привело бы к тому, что мы, как ЕС, фактически препятствуем достижению окончательного мирного соглашения (на Украине – «Газета.Ru»)», — подчеркнул премьер в письме.

Долиной разрешили распоряжаться квартирой

Балашихинский городской суд снял арест с квартиры певицы Ларисы Долиной в Москве. О том, что артистка снова может распоряжаться недвижимостью, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Квартира в Ксеньинском переулке столицы, которая прежде была вещественным доказательством по уголовному делу о мошенничестве, теперь возвращена Долиной. За певицей также признано право на возмещение имущественного вреда в размере 175 миллионов рублей.

Выявлена основная причина экстремальных ветров на Венере

Ветры на Венере обладают уникальной характеристикой — «супервращением». На уровне облаков атмосфера планеты вращается в 60 раз быстрее, чем сама Венера, достигая скорости 540 км/ч, сообщает space.com.

Ученые ранее установили, что тепловые приливы, вызванные нагревом в южном полушарии Солнца, играют важную роль в формировании ураганных ветров.

Около двух-трех миллиардов лет назад на Венере существовали жидкая вода и подходящие климатические условия для жизни. Однако со временем из-за увеличения светимости Солнца условия на планете стали непригодными для существования жизни.

