Стала известна судьба корги покойной Елизаветы II

Елизаветы II не стало 8 сентября 2022 года. В своем завещании королева указала, что ее любимые корги Муик и Сэнди должны переехать жить к Саре Фергюсон.

Бывшая жена принца Эндрю всегда была любимицей Елизаветы II, поэтому не удивительно, что именно ей королева передала самое ценное. В первые полгода жизни с Муиком и Сэнди Сара Фергюсон рассказывала, что собаки чувствуют присутствие души прежней хозяйки. По словам герцогини Йоркской, корги часто "лают в пустоту", как будто призрак Елизаветы "проходит мимо". Постепенно собаки привыкли к новой хозяйке и новому дому.

Но, вероятно, в ближайшие месяцы Муику и Сэнди снова предстоит переезд и разлука с хозяйкой. Дело в том, что после скандала из-за связи принца Эндрю с финансистом Джеффри Эпштейном, младший сын Елизаветы II и его бывшая жена Сара должны покинуть свой особняк. По слухам, Фергюсон отправится в Португалию, там у одной из ее дочерей есть роскошный коттедж на берегу моря. Якобы Сара решила обосноваться подальше от Британии.

Букингемский дворец уже сообщил, что корги останутся под опекой семьи Эндрю и Сары. Правда, не уточнялось, уедут собаки за границу с Сарой или продолжат жить в Англии с Эндрю или принцессами Беатрис и Евгенией.

Отметим, что королева за свою жизнь владела более чем 30 корги, многие из которых были непосредственно потомками Сьюзен, первой собаки Елизаветы II, которую ей подарили на 18-летие родители. Будущая королева так привязалась к своему питомцу, что даже взяла Сьюзен в свадебное путешествие.