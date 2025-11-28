Экс-депутат Рады предрек обыски у Зеленского

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что с обысками может столкнуться и Владимир Зеленский после того, как лишится поста. Об этом пишет NEWS.ru.

Политик, комментируя следственные действия у главы офиса украинского лидера Андрея Ермака, не исключил. Что с обысками могут прийти и к Зеленскому.

По словам собеседника издания, в этом деле незримо присутствуют американцы, поскольку президент США Дональд Трамп комментирует все, но почему-то обходит молчанием этот скандал.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) при необходимости может представить юридическое заключение, согласно которому Зеленский является нелегитимным президентом с 20 мая 2024 года, считает Олейник.

Ранее экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что обыски у главы Офиса Зеленского Андрея Ермака связаны с отказом Киева от мирного плана США по урегулированию конфликта.