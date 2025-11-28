Положение Зеленского оценили фразой «выбор между плохой сделкой и отсутствием сделки»

Президент Украины Владимир Зеленский должен сделать выбор между плохой сделкой и отсутствием какой-либо сделки по урегулированию конфликта в стране.

Об этом пишет американский телеканал CNN.

«Самый важный вопрос заключается в том, остановит ли какая-либо сделка войну. И президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, снова окажется перед лицом чудовищного компромисса. Он должен взвесить ценность будущих гарантий безопасности, официально предоставленных Соединенными Штатами и Европой, с реальным и неизбежным ущербом, который сдача Донецка нанесет его и украинскому политическому и военному положению», — говорится в тексте статьи.

Журналисты также отметили, что Киеву не стоит ждать хороших новостей в ближайшее время. Они отметили, что Киев охвачен рядом кризисов, включая коррупционный скандал, в котором может быть замешан глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Кроме того CNN отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят нехватку военнослужащих, финансирование Киева Европейским Союзом (ЕС) в 2026 году стоит под вопросом, а Российские войска продвигаются сразу на трех направлениях: в Запорожской области, у Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР), а также на купянском направлении в Харьковской области.

Ранее Андрей Ермак в интервью The Atlantic заявил, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки пока Владимир Зеленский занимает пост президента страны. После этого к нему с обысками пришли следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).