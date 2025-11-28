Новый план по урегулированию конфликта на Украине, который включает 19 пунктов, может быть самым лучшим вариантом, на который бывшая советская республика сможет реально рассчитывать, пишет Politico.

© Московский Комсомолец

Ранее стало известно, что предлагаемый Соединенными Штатами план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с представителями Киева и Брюсселя в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов.

"Переделанный вариант "мирного плана" (по Украине) из 19 пунктов может быть самым лучшим вариантом, на который Киев может реально рассчитывать", - поделился своей точкой зрения автор публикации.

Кроме того, обозреватель издания подверг критике действия западных союзников Киева на протяжении конфликта на Украине. По его мнению, партнеры были все время недальновидными, и их мышление не было прагматичным.

Накануне в западных СМИ появилась информация о том, что украинская сторона отвергла три ключевых пункта нового плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве при этом заявили, что видели предложение Вашингтона, но ни с кем его еще не обсуждали. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Российскую Федерацию приедет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и другие члены делегации из США.

На прошлой неделе Соединенные Штаты предложили план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал негативную реакцию на Украине и в Европейском союзе.