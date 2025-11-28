На Западе назвали мирный план из 19 пунктов лучшим для Киева
Новый план по урегулированию конфликта на Украине, который включает 19 пунктов, может быть самым лучшим вариантом, на который бывшая советская республика сможет реально рассчитывать, пишет Politico.
Ранее стало известно, что предлагаемый Соединенными Штатами план по мирному урегулированию на Украине после переговоров американцев с представителями Киева и Брюсселя в Женеве был сокращен с 28 до 19 пунктов.
Кроме того, обозреватель издания подверг критике действия западных союзников Киева на протяжении конфликта на Украине. По его мнению, партнеры были все время недальновидными, и их мышление не было прагматичным.
Накануне в западных СМИ появилась информация о том, что украинская сторона отвергла три ключевых пункта нового плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве при этом заявили, что видели предложение Вашингтона, но ни с кем его еще не обсуждали. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Российскую Федерацию приедет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и другие члены делегации из США.
На прошлой неделе Соединенные Штаты предложили план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал негативную реакцию на Украине и в Европейском союзе.