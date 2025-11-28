Что происходит в мире сегодня: детали обысков у Ермака и ссора Бельгии с ЕС

К пятнице, 28 ноября, пожарным удалось справиться со смертоносным пожаром в жилом комплексе Гонконга. Тем временем в Сирии сообщили о гибели 13 человек в результате израильского удара, а британские СМИ раскрыли детали обысков у главы офиса Владимира Зеленского.

Названа причина обысков у Ермака

Источники корреспондента Financial Times Кристофера Миллера сообщили, что обыски в киевском доме Андрея Ермака, главы администрации Владимира Зеленского, связаны с масштабным расследованием коррупционных махинаций в украинском энергетическом секторе. Предполагается, что заговор с целью хищения был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

Антикоррупционные органы Украины подтвердили информацию об обысках у Ермака. Сам глава офиса Зеленского заявил, что предоставил следователям «полный доступ к квартире». Он заверил, что оказывает расследованию «полное содействие».

Ссора Бельгии с Евросоюзом

Бельгийский премьер Барт де Вевер усилил свои возражения против плана Еврокомиссии (ЕК) выдать Украине кредит под 140 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся в Бельгии. В распоряжение Politico попало «резкое письмо», которое де Вевер направил главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Он выступил против «в корне неверной» схемы, выразив опасение, что Бельгии придется вернуть деньги, если Россия подаст в суд. Также он предупредил, что схема Еврокомиссии может заблокировать мирное соглашение по Украине. Вместо того чтобы использовать российские резервы, де Вевер предложил ЕС выпустить совместный долг на 45 миллиардов евро для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026 году.

Эта идея непопулярна среди большинства правительств ЕС, поскольку она предполагает использование средств налогоплательщиков. Страны ЕС обвинили де Вевера в сокрытии полной информации о том, как Бельгия использует налоговые поступления от этих замороженных активов РФ. Пять дипломатов из разных стран заявили Politico, что у Бельгии, по всей видимости, есть «второстепенные цели», связанные с удержанием российских денег ради налоговых поступлений. По их мнению, Бельгия нарушает международное обязательство, принятое в прошлом году, - раскрывать информацию о том, как она использует налоги с замороженных активов. Дипломаты утверждают, что деньги по-прежнему перечисляются в бельгийский госбюджет, из-за чего невозможно определить, выполняет ли Бельгия свои обязательства перед Киевом в полном объёме. Бельгия категорически отрицает, что совершает что-либо противозаконное.

Израиль обвинили в убийстве 13 жителей Сирии

Тринадцать человек погибли, еще 25 мирных жителей получили ранения в результате бомбардировки израильскими вертолетами города Бейт-Джинн неподалеку от Дамаска. Об этом сообщает Syria TV.

Корреспондент сирийского телевидения сообщил, что вертолеты и артиллерия Израиля на рассвете 28 ноября обстреляли Бейт-Джинн, расположенный на склонах горы Хермон к юго-западу от Дамаска. Атака была совершена после столкновений между местными жителями и патрулем израильской армии, который вошел в Бейт-Джанн и арестовал трех молодых людей.

В Гонконге потушили смертоносный пожар

Власти Китая объявили 28 ноября, что пожар в гонконгском жилом комплексе «Ван Фук Корт» был потушен, сообщает CNA. Министр безопасности Гонконга Крис Тан заявил, что количество погибших в результате пожара достигло 128 человек, около 200 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Хотя пожар потушен, температура в некоторых частях здания по-прежнему превышает 200 градусов по Цельсию.

В Гонконге 26 ноября загорелись семь высотных домов жилого комплекса. Здания высотой в 31 этаж каждое, построенные в 1983 году, находились на капитальном ремонте. На домах были установлены строительные леса из бамбука, по которому быстро распространился огонь. Власти заявили, что система пожарной сигнализации в жилом комплексе работала некорректно, отмечает CNA. Расследование причин пожара займёт несколько недель.

Руководство Молдавии обвинили в «экономическом саботаже»

Бывший премьер Молдавии, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат обвинил власти страны в «экономическом саботаже» из-за закупок газа по завышенным ценам. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Филата, в последние два года Молдавия закупала природный газ по цене, значительно превышающей средний уровень в ЕС. Он подчеркнул, что речь идет о разнице в 25-90 процентов по сравнению с тем, что платили европейцы. Филат оценил прямые потери для потребителей и экономики Молдавии в 317 миллионов долларов.