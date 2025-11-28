На Западе рассказали, почему Зеленский не будет увольнять Ермака

Козёл отпущения в президентском окружении — именно такую роль играет глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Об этом сообщает издание Financial Times (FT), ссылаясь на анонимного украинского парламентария.

«Ермак также играет роль козла отпущения. Все можно удобно свалить на него вместо... (Зеленского - ред.)», — говорится в статье.

В публикации говорится, что для Зеленского увольнение Ермака может обернуться серьёзными политическими последствиями. Ведь тогда вся критика, которая сейчас адресуется его ближайшему соратнику, обрушится непосредственно на самого президента.

По информации законодателя, беседовавшего с FT, Андрей Ермак сумел сделать себя практически незаменимым для главы киевского режима. Он умело устранил других влиятельных фигур из ближнего круга Зеленского, сконцентрировав влияние в своих руках. Но его роль не ограничивается лишь административными функциями.