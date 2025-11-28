Зеленского ждет «серьезная порка»: экс-депутат Рады о политическом кризисе на Украине

Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака могут стать началом большого политического кризиса, который сильно ударит по Владимиру Зеленскому. Об этом заявил Life.ru экс-депутат украинской Рады Владимир Олейник.

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал по поводу хищений в сфере энергетике, в которых оказались замешаны министры и люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Сегодня Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пришли с обысками к ближайшему соратнику Зеленского Андрею Ермаку.

По словам экс-депутата украинской Рады Владимира Олейника, после обыска Ермаку могут вручить подозрение, а далее будет избрана мера пресечения и, вполне вероятен арест или крупный залог, что станет прямым ударом по Зеленскому.

«Сейчас мне кажется, что хозяин, а хозяин за океаном, начал серьезную порку своих слуг. Вот просто серьезную. Поэтому это будет иметь продолжение. А поскольку Ермак, по моей информации, очень труслив, несмотря на такой большой вид, то он пойдет на сделку со следствием и заложит еще и Зеленского», - пояснил политик.

Он также обратил внимание на то, что украинское общество уже требует увольнения Ермака, но сам Зеленский боится трогать свое ближайшее окружение.

Напомним, что срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 года. Киев отказался проводить новые выборы, ссылаясь на действующее военное положение, введенное в феврале 2022 года.