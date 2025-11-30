Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Гонконга превысило 140

Число погибших в результате пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге выросло до 146. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Поданным издания, среди погибших — один пожарный, 79 человек пострадали. Неясной остается судьба еще 150 человек.

В городе в связи с трагедией объявлен траур, все флаги приспущены.

До этого было известно о 128 погибших.

Власти отмечают, что причиной быстрого распространения пожара стал легковоспламеняющийся пенополистирол, использованный при ремонтных работах. Начато уголовное расследование. В связи с этим антикоррупционный орган Гонконга ICAC уже арестовал двух директоров консалтинговой фирмы Will Power Architects Company, отвечающей за проект реконструкции здания суда Ван Фук в Тай По. Всего же по этому делу было арестовано пять человек.

26 ноября в Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Пожар признали сильнейшим за последние 17 лет. Ему присвоили самый высокий уровень опасности. Спасатели эвакуировали большую часть жильцов.