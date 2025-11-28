Раскрыто отношение Китая к появлению нового «НАТО» в Средней Азии

Расширение военного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), членами которой являются Турция, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Азербайджан, не входит в интересы Китая. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил российский политолог, эксперт по постсоветскому пространству Богдан Безпалько.

По его словам, конечной целью сотрудничества Анкары со странами бывшего СССР в сфере обороны является создание нового военного блока на территории Средней Азии и Закавказья. Россия, как считает политолог, будет выступать против такого развития событий, однако инструментов, чтобы помешать этому, — у нее не так много.

«Но надо помнить, что Средняя Азия — это сфера влияния не только России, но и Китая. Китай вряд ли захочет видеть там тюркский военный альянс», — отметил Безпалько.

В начале октября в Азербайджане состоялся саммит ОТГ. В ходе пленарного заседания президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о планах расширить сотрудничество тюркских стран в сфере безопасности и обороны. Инициативу Баку поддержали другие участники саммита.