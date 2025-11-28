Стало известно, что грозит Ермаку после обысков

Главе офиса президента Украины Андрею Ермаку грозит 170 новых уголовных дел в случае, если следствие изымет его телефон.

Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Самое интересное сейчас, будут ли забирать у Ермака телефон. Поэтому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака — это потенциально еще 170 новых уголовных дел (...) все адвокаты страны не помогут», — написал он.

Парламентарий отметил, что каждая переписка ближайшего соратника президента Владимира Зеленского — отдельное уголовное производство. В частности, он допустил, что руководителя офиса украинского лидера могут преследовать за превышение полномочий, злоупотребление влиянием, незаконные указания подчиненным и политические преследования неугодных.

Ранее к Андрею Ермаку пришли с обыском следователи антикоррупционных органов. Он лично подтвердил это, сообщив, что оказывает полное содействие следствию.