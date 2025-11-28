Мерц отверг призыв США к Германии фразой «это наше дело»

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отверг директиву США, призывающую западные правительства принять более жесткие меры в отношении миграционной политики в своих странах.

Об этом сообщает Der Spiegel.

«Миграционная политика — это наше дело, и мы решаем ее так, как считаем нужным. Нам не нужны никакие увещевания извне», — отметил политик.

Мерц добавил, что Германия находится на правильном пути с самого начала формирования правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен приостановить миграционный поток в страну тех, кто прибывает из стран третьего мира. Он также пообещал отменить все федеральные льготы и субсидии для неграждан и лишить гражданства мигрантов, «подрывающих порядок в обществе».