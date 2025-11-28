На Западе предрекли свержение правительства на Украине из-за масштабной коррупции

Крупный коррупционный скандал в украинской энергетике достиг высших эшелонов власти, создавая реальную угрозу стабильности правительства. По данным издания Telegraph, политический кризис набирает обороты.

В пятницу НАБУ и САП провели ряд масштабных обысков. Одним из ключевых фигурантов стал глава оофиса президента Андрей Ермак. Как сообщают СМИ, следственные действия связаны с расследованием хищений в энергетической отрасли.

«Правительство Украины рискует быть свергнутым на фоне того, как крупных политических деятелей обвиняют в коррупции», — говорится в публикации.

Еще 10 ноября НАБУ заявило о проведении спецоперации в энергетике, наглядно продемонстрировав ее результаты: были обнародованы фотографии с внушительными суммами в иностранной валюте, изъятыми в ходе обысков, среди подозреваемых также был бизнесмен Тимур Миндич, которого также называют «кошельком» Владимира Зеленского.