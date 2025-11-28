Мерц высказался о поездке Орбана в Москву

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поехал в Москву, не имея европейского мандата на переговоры и одобрения поездки со стороны лидеров ЕС.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.

"Позиция Виктора Орбана нам уже давно известна. Это не первый его визит в Москву", - сказал Мерц, напомнив, что премьер Венгрии в 2024 году уже предпринимал поездку в Москву в период председательства страны в Европейском совете. "Он едет [туда], не имея европейского мандата и одобрения с нашей стороны", - заявил канцлер. "Но ничего нового тут нет, он имеет свои собственные представления о прекращении этой войны", - утверждал Мерц.

По его оценке, эти представления "до сих пор не реализовались".

Орбан выступил с предложением к Путину по Украине

"Если кто-то имеет идеи лучше, чем мы, то это следует приветствовать, но я лишь сомневаюсь, что это будет успешнее, чем в прошлый раз. К сожалению", - добавил канцлер.

28 ноября Орбан на переговорах в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Венгрия реализует суверенный курс внешней политики и не поддалась на внешнее давление из-за сотрудничества с РФ.