Орбан выступил с предложением к Путину по Украине

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об это венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле, сообщает ТАСС.

«Украина — это сосед Венгрии. Поэтому Венгрия в полной мере ощущает влияния украинского конфликта», — сказал он.

По словам главы венгерского правительства, Будапешт заинтересован в мире, и искренне надеется, что недавно обнародованные мирный инициативы к нему приведут.