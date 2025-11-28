Орбан выступил с предложением к Путину по Украине
Венгрия готова предоставить площадку для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об это венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле, сообщает ТАСС.
«Украина — это сосед Венгрии. Поэтому Венгрия в полной мере ощущает влияния украинского конфликта», — сказал он.
По словам главы венгерского правительства, Будапешт заинтересован в мире, и искренне надеется, что недавно обнародованные мирный инициативы к нему приведут.