США «разожгли конфликт на Украине», ничего не добились, а теперь предлагают план по урегулированию.

Соответствующее заявление сделал Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Al Arabiya.

«Нынешний американский президент говорил, что разрешит (конфликт на Украине) за три дня», — напомнил он.

С тех пор прошел почти год, и теперь Соединенные Штаты предлагают мирный план, состоящий из 28 пунктов, «той самой стране, которую сами же и втянули в конфликт», поделился своей точкой зрения Хаменеи.

Накануне в западных СМИ появилась информация о том, что украинская сторона отвергла три ключевых пункта нового плана президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве при этом заявили, что видели предложение Вашингтона, но ни с кем его еще не обсуждали. По информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Российскую Федерацию приедет спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и другие члены делегации из США.

На прошлой неделе Соединенные Штаты предложили план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал негативную реакцию на Украине и в Европейском союзе.