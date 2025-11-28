Обыски у руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака связаны с недовольством Вашингтона позицией Киева по мирному урегулированию, а также снятием негласного «моратория» на обнародование новых доказательств преступлений окружения Владимира Зеленского. Такое мнение высказал Life.ru экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

Сегодня глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил проведение обысков в его квартире сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), отметив, что готов сотрудничать со следствием.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев обратил внимание на то, что за последние годы иностранные доноры оказали финансовую помощь Украине на сумму от 360 до 380 миллиардов долларов, «значительная часть которых была похищена». При этом обыски у Ермака начались после проведения переговоров США и Украины по мирному урегулированию украинского кризиса.

«Зеленский и Ермак просто повели себя совершенно не так, как рассчитывали американцы. (…) С началом переговоров действовал неназванный мораторий на предъявление новых отводов окружению Зеленского и на публикацию материалов расследования о коррупции в его ближайшем окружении. Так вот, судя по всему, американцы сняли этот мораторий», — уверен Олег Царев.

Также, по мнению экс-нардепа Рады, реальный повод для возбуждения уголовного дела кроется в желании Запада ужесточить контроль над выделяемыми Украине деньгами.

«Западные СМИ писали, что, когда [президент США Дональд] Трамп отказался встречаться с Зеленским, Ермак загрустил. (…) Он понял, что будут вот эти события, которые мы сейчас наблюдаем, то есть обыски», — констатировал он.

Ранее на Украине разразился коррупционный скандал, в котором оказались замешаны министры и люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского, в том числе и его друг Тимур Миндич. Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинение семи участникам преступной схемы в энергетике. По данным следствия, из бюджета была похищена сумма, эквивалентная ста миллионам долларов.

При этом СМИ сообщали, что Владимир Зеленский назначил Андрея Ермака в делегацию для переговоров с США после того, как узнал о подозрениях НАБУ в отношении соратника. По мнению экспертов, руководитель офиса главы Украины надеялся заручиться поддержкой, чтобы избежать уголовного преследования.