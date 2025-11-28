Президент РФ Владимир Путин вчера в ходе визита в Бишкек поставил Украине ультиматум, сообщает Daily Express.

Выступая накануне перед представителями СМИ, глава российского государства выдвинул свой бескомпромиссный ультиматум: "Украинские войска уйдут с территорий, которые они контролируют, и тогда боевые действия прекратятся", поделились своей точкой зрения авторы публикации.

Кроме того, обозреватели издания отметили слова российского лидера о том, что если вооруженные силы Украины не уйдут, то ВС РФ добьются своих целей военным путем.

Соответствующие заявления Путин сделал в четверг на пресс-конференции в Бишкеке.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже в настоящее время сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил о том, что подразделения ВСУ несут потери, а также стремительно теряют боеспособность.