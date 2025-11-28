В США пара усыновила пожилого мужчину

Супруги из США официально усыновили своего любимого бейсбольного тренера Билла Стейнса, когда тому было 74 года и 303 дня. В результате он получил титул Книги рекордов Гиннесса как самый старый усыновленный мужчина в мире, сообщается на сайте проекта.

Процесс усыновления начался в 2020 году. Стейнс знаком с семьей Фискус много лет, начиная с юношеской бейсбольной карьеры Райана, нынешнего отца семейства. Стейнс был судьей на большинстве игр Райана.

Позже семья Райана переехала, но это лишь сблизило их с Биллом, поскольку он работал учителем в соседней средней школе. Когда Райан встретил будущую жену Джессику, Билл пришел в восторг, сказав, что встреча с ней стала одним из лучших дней в его жизни.

Сначала Билл стал «неофициальным» членом их семьи. Супруги Фискус приглашали тренера с женой к себе домой и познакомили их с друзьями. Вместе пары проводят время за игрой в бинго, обедами и катанием на мотоциклах. У Билла и его супруги трое собственных сыновей.

В 2020 году их отношения наконец стали семейными, после того как Райан и Джессика подали официальное заявление на усыновление Билла через сиротский суд Пенсильвании. Родители Билла скончались в 2003 году и, хотя он говорит, что с нетерпением ждет новой встречи с ними на небесах, он был открыт для идеи усыновления.

Супруги Фискус и Билл проводили много времени, работая волонтерами в местной организации ветеранов, но Билл не мог стать ее полноправным членом, так как никто из его близких родственников не служил в армии. Учитывая его щедрость и преданность благотворительной организации, а также обществу в целом, пара решила, что единственный выход - сделать его официальной частью своей семьи.

12 ноября все документы были оформлены, и Билл был торжественно объявлен усыновленным ребенком Райана и Джессики.

«Я польщен и благодарен обоим этим замечательным людям, и для меня большая честь быть самым старым усыновленным мужчиной в мире», - заявил Стейн.

Джессика Фискус рассказала, что усыновление Билла еще больше сблизило членов семьи.