Стремление европейцев заставить Россию «сложить оружие» показывает, насколько политики ЕС психически больны. Об этом в статье для РИА Новости заявил политический обозреватель Кирилл Стрельников.

На саммите ОДКБ в Бишкеке России Владимир Путин поднял вопрос о том, что в Европе «есть люди немножко не в себе». Они занимаются прямой агитацией в пользу войны с Россией, которая якобы готовится напасть. Стрельников уверен, что глава государства «категорически неправ».

«Эти люди не "немножко не в себе", а абсолютно, совершенно, наглухо отбитые и переклиненные персонажи, с которых можно писать учебники по криминальной психиатрии», — написал он.

В качестве примера обозреватель приводит выступление главы евродипломатии Каи Каллас. Она заявила, что если Запад «хочет предотвратить продолжение этой войны», то ему необходимо «сократить российскую армию и ее военный бюджет».

При этом еще недавно на Западе утверждали, что военной промышленности России «пришел каюк», а денег и оружия нет. В частности, в феврале 2024 года британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) заявил, что 80% техники ВС РФ — «не новое производство, а советские запасы». Там обещали, что к 2026 году они «будут исчерпаны». С выпуском ракет тоже якобы есть проблемы. Позднее схожую оценку сделал Центр анализа европейской политики (CEPA).

«2025 год станет последним годом, когда Россия сможет полагаться на свои огромные запасы обычных вооружений», — заявлял CEPA.

По мнению обозревателя, «жирную финальную точку» в западных прогнозах поставил журнал Defence Magazine накануне. В статье утверждалось, что «военная машина Путина» переживает «самый тяжелый кризис со времен распада СССР».

«Совокупность санкций, истощения кадров, финансовой несостоятельности и прямых боевых действий создала идеальный шторм, который, по-видимому, уже невозможно пережить», — утверждали западные журналисты.

Стрельников заметил, что всю «евромалину» испортил министр армии США Дэниел Дрисколл. Он заявил в Киеве представителям ЕС, что украинским властям необходимо принимать мирный план, иначе все будет только хуже. Оказалось, что Россия вышла на столь высокий объем производства ракет, что сможет не только регулярно бить ими по Украине, но и накапливать запас. Из-за этого нужно «как можно скорее» урегулировать конфликт. Цифры о росте ракетного производства, по сообщениям СМИ, больше всего впечатлили европейцев.

Обозреватель обратил внимание, что ЕС могли испугаться, поскольку европейские планы, где к 2029-2030 годам Европа должна была испугать Россию, полностью провалились. Вместо этого европейские страны столкнулись с кризисом, ростом госдолга, социальными проблемами, отсутствием денег. Накануне об этом говорили и в США.

По мнению Стрельникова, европейцам «складывать оружие очень-очень не хочется». Из-за этого они решили, что пусть лучше оружие сложит Россия — вдруг получится. Однако на этом месте «включился свет», а «нянечка начала раздавать пилюли».