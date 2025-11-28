Министр страны НАТО попал в скандал из-за лжи в резюме

Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну подал в отставку после того, как разгорелся скандал из-за его образования, указанного в резюме.

Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня я подал заявление об отставке (...). Мне бы не хотелось, чтобы обсуждение моего образования и ошибок, которые я совершил много лет назад, отвлекали тех, кто руководит страной в данный момент», — заявил он.

В резюме Моштяну было указано, что он окончил университет Athenaeum в Бухаресте, однако администрация вуза сообщила местным СМИ, что он никогда не учился у них. Затем стало известно, что чиновник обучался в столичном университете Bioterra.

Сам Моштяну объяснял это тем, что «скачал из интернета» форму для резюме, где «по умолчанию был выбран Athenaeum», но он забыл внести правки.

Как отмечает румынский портал Hot News, в 2015–2016 годах Моштяну уже занимал пост советника в Министерстве транспорта и члена совета директоров некоторых государственных компаний. Эти должности требовали высшего образования, однако, по данным портала, чиновник сдал выпускные экзамены лишь в 2016 году, а его диплом датируется 2018 годом. При этом он поступил в университет в 1995 году.