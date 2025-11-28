Расследование коррупционного скандала на Украине перешло на новую стадию

Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) перешло на новую стадию в расследовании коррупционного скандала в сфере энергетики.

Об этом заявил глава ведомства Семен Кривонос во время трансляции на YouTube-канале «Украинской правды».

«Сейчас в расследовании мы перешли из закрытой стадии, там, где мы только слушаем, собираем доказательства преступной деятельности, но не можем отправлять запросы, <…> в гласную стадию, то есть в стадию финансового расследования», — сказал он

После проведенных обысков у НАБУ есть сотни изъятых цифровых устройств и много документов, теперь нужно «довести это дело до конца» и показать украинцам, «сколько средств действительно было украдено», добавил Кривонос.

В пятницу нардеп Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционные органы начали обыски у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. По данным Financial Times, обыски связаны с делом о коррупции в «Энергоатоме».