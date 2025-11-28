Обзор иноСМИ: Путин раскрыл дерзкий план РФ, «идеальный шторм Зеленского»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Алексей Никольский/POOL/ТАСС

«Что следует запомнить из выступления Владимира Путина»

Президент России Владимир Путин заявил в четверг на пресс-конференции в Бишкеке, что боевые действия прекратятся, когда украинские войска уйдут с занимаемых территорий. Если они не уйдут сами, Россия заставит их сделать это силой. Также российский лидер заявил, что обсуждаемые США и Украиной наброски проекта мирного плана могут стать основой для будущих соглашений, сообщает французская газета Le Figaro.

Путин дал понять, что Соединенные Штаты учитывают позицию России, но некоторые вопросы еще предстоит обсудить. Он также заявил, что если Европа хочет получить обязательство о ненападении, Россия готова его взять. Путин добавил, что РФ хотела бы договориться с Украиной, но со стороны Киева это сейчас «практически невозможно, невозможно юридически». Только Верховная рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного времени, президент Украины - нет, подчеркнул Путин. Президент РФ указал, что подписывать документы с украинским руководством «бессмысленно», поэтому Москве нужно, чтобы решения были признаны «основными международными игроками». Также Путин назвал абсурдными обвинения в предвзятости в адрес спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Кроме того, российский лидер предупредил, что Москва ответит на любую попытку конфисковать российские активы.

«Украинцы заплатят больше налогов»: о чем Киев договорился с МВФ?

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой четырехлетней программе сотрудничества. Хотя объем этой программы «относительно скромный» - 8,1 миллиарда долларов - она призвана привлечь более 136 миллиардов долларов внешнего финансирования от других партнеров. Принятая в 2023 году программа МВФ для Украины включала вдвое большее финансирование - 15,5 миллиарда долларов. В то же время новая программа может больно ударить по кошелькам украинцев, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Чтобы страна могла вернуть полученные кредиты в будущем, МВФ требует от власти принимать непопулярные налоговые решения.

В требованиях МВФ есть и «след» коррупционного скандала - требование провести реформы на госпредприятиях, изменив подходы к финансовому планированию, отчетности и аудиту. Также в программу заложена реформа Государственной налоговой службы Украины. Киев обязался усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов, расширить налоговую базу (обложить налогами доходы, полученные через цифровые платформы), устранить таможенные лазейки для импорта потребительских товаров и отменить льготы для регистрации плательщика НДС. Также фонд требует, чтобы Украина не отменяла пятипроцентный военный сбор даже после окончания конфликта.

«Мирный план ходит по тонкому льду»

После серии напряженных дипломатических переговоров по Украине, все стороны, похоже, заинтересованы в том, чтобы создать впечатление, будто мир достижим, пишет хорватское издание Advance. Президент США Дональд Трамп заявляет, что стороны «очень близки к соглашению», а Владимир Зеленский, говорит о «многочисленных перспективах». Однако Москва посылает куда более холодные сигналы: Кремль подчеркивает, что говорить о соглашении «слишком рано» и, хотя некоторые элементы предложения «позитивны», многие пункты требуют «специальных экспертных обсуждений». Одна эта разница в тоне показывает, насколько хрупок этот процесс.

Все началось с утечки проекта мирного плана из 28 пунктов. Документ был воспринят в Киеве и части Европы как «список пожеланий» России: отказ Украины от территориальных претензий, ограничение численности ВСУ, нейтральный статус Киева. Всего за несколько дней был создан европейский контрдокумент. Результатом этой борьбы стала сокращенная версия плана, которая обсуждалась в Женеве. Самые спорные вопросы - территориальные и будущие отношения Украины с НАТО - оставлены для прямых переговоров Трампа и Зеленского. О том, что сегодня находится на столе переговоров, известно мало - последняя версия плана окутана «плотной завесой тайны». Для администрации США это шанс снова заявить о Трампе как о «миротворце». Украина сейчас находится в очень слабой позиции - как из-за ситуации на поле боя, так и из-за коррупционного скандала. При этом Запад устал и разобщен, а в Кремле уверены, что время работает на Россию.

«Путин раскрыл дерзкий план России по строительству АЭС за рубежом»

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия готова построить в Киргизии АЭС малой мощности. Как пишет британский таблоид Daily Express, Киргизия, бывшая республика Советского Союза, остается близкой союзницей Москвы и намерена разрешить строительство станции в Иссык-Кульской области страны. Путин отметил, что проект планируется реализовать с использованием передовых российских технологий, которые отвечают самым строгим требованиям безопасности и охраны окружающей среды.

Путин использовал свой визит в Киргизию, чтобы подтвердить тесную связь между двумя странами и наметить стратегическое партнерство, подчеркивает Daily Express. Путин указал, что Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Киргизии: объем российских инвестиций достигает почти два миллиарда долларов. Президент РФ добавил, что отношения между двумя странами продолжают развиваться «на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга».

«Идеальный шторм Зеленского»

В эти дни Киев гудит, как улей. Украинскую столицу заполнили слухи, страхи и надежды, пишет немецкое издание Der Spiegel. С одной стороны, новый мирный план вызывает беспокойство. Давление со стороны США кажется колоссальным: как выразился Владимир Зеленский в своем особенно мрачном обращении, выбор стоит между потерей достоинства и потерей США, самого важного партнера. В то же время не утихает коррупционный скандал, затронувший ближайшее окружение Зеленского. Поступают шокирующие сообщения: глава офиса Зеленского Андрей Ермак якобы пытался добиться ареста главы парламентской фракции Зеленского Давида Арахамии. Похоже, это идеальный шторм. Неудачное совпадение внутриполитических и внешнеполитических штормов породило невиданные волны. В момент наибольшей внутренней слабости Зеленского «шантажируют извне».

Возможно, шторм идеален в совершенно ином смысле - для самого Зеленского? Критики говорят: он должен быть рад, что президент США Дональд Трамп сейчас оказывает давление на Киев. Внешнеполитический кризис спас украинское руководство от кризиса внутреннего: Зеленский использует дипломатическую неразбериху, чтобы отвлечь всех от внутренних проблем. Недавнее обращение Зеленского можно интерпретировать как прелюдию к болезненным уступкам или как призыв не поддаваться шантажу. Искусная риторика допускает обе интерпретации. Но есть и однозначный момент - призыв к единству. Зеленский сказал, что сейчас не время для раздора, призвал всех «взять себя в руки» и «прекратить срач». Самый большой внутриполитический кризис в карьере Зеленского внезапно сжался до «срача». Зеленский перешел от героического, государственного тона к вульгарности. Ни слова о том, что люди из его ближайшего окружения воруют деньги из сферы энергетики. Зеленский не объяснил, почему сейчас все так разобщено и неэффективно. Внешний кризис помогает ему молчать о внутреннем, заключил автор статьи.