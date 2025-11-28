Рекорд Овечкина и ограбление Лувра: главные события 2025 года

Александр Котлеткин
1/9
© /TACC
Освобождение израильских заложников из плена ХАМАС. На фото: Омри Миран и его жена Лишай Миран машут рукой после прибытия на вертолетную площадку больницы Ихилов в Тель-Авиве.
2/9
© ABIR SULTAN/EPA/TACC
Лесные пожары в Лос-Анджелесе стали одними из самых масштабных в истории. По приблизительным данным, ущерб от бедствия превышает $250 млрд. На фото: руины церкви, сгоревшей в городке Палисейдс.
3/9
© ALLISON DINNER/EPA/TACC
Новым Папой Римским впервые в истории стал американец Роберт Превост. На фото: американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, избранный Папой Римским, на балконе Собора Святого Петра. Он взял имя Лев XIV.
4/9
© Zuma/TACC

Александр Овечкин побил «Вечный рекорд» Уэйна Гретцки, забросив 895-й гол в апреле 2025 года. На фото: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин позирует с шайбой, празднуя забитый гол во втором периоде в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» на UBS Arena.
5/9
© Legion-Media
Дерзкое ограбление Лувра. Примерно в 9:30 утра, через полчаса после открытия музея, преступники через окно проникли в Галерею Аполлона, где похитили восемь ювелирных изделий стоимостью €88 млн. На фото: журналисты у здания Лувра.
6/9
© Legion-Media
Легендарный рок-музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн умер 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет. На фото: похороны певца в Бирмингеме.
7/9
© Zuma/TACC
Большой утратой для мира стала смерть приматолога и антрополога Джейн Гудолл, которая посвятила более 45 лет изучению социальной жизни и интеллекта шимпанзе в Национальном парке Гомбе-Стрим в Танзании и разрабатывала новаторские программы, направленные на обеспечение охраны природных богатств и развития Африки. На фото: Джейн Гудолл со своими шимпанзе.
8/9
© Imago/TACC
«Лос-Анджелес Доджерс» во второй раз подряд стал победителем Мировой серии — финала Главной лиги бейсбола. На фото: «Лос-Анджелес Доджерс» с трофеем.
9/9
© Frank Gunn/Zuma/TACC

Журнал Time выпустил специальный номер, посвященный главным событиям 2025 года. Об этом сообщает издание Maximonline.ru.

Редакторы Time разместили на обложке фотографию президента США Дональда Трампа, рок-звезды Оззи Осборна, пожарных на фоне горящего дома в Лос-Анджелесе. Центральное место в коллаже занял искусственный интеллект, которого могут признать «Человеком года — 2025» по версии медиа.

По данным агентства Polymarket, ИИ обходит основателя и главу компании Nvidia (американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе), папу римского Льва XIV и главу OpenAI Сэма Альтмана.

9 самых знаковых событий 2025 года — в галерее «Рамблера».

