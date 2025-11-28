Рекорд Овечкина и ограбление Лувра: главные события 2025 года

Журнал Time выпустил специальный номер, посвященный главным событиям 2025 года. Об этом сообщает издание Maximonline.ru.

Редакторы Time разместили на обложке фотографию президента США Дональда Трампа, рок-звезды Оззи Осборна, пожарных на фоне горящего дома в Лос-Анджелесе. Центральное место в коллаже занял искусственный интеллект, которого могут признать «Человеком года — 2025» по версии медиа.

По данным агентства Polymarket, ИИ обходит основателя и главу компании Nvidia (американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе), папу римского Льва XIV и главу OpenAI Сэма Альтмана.

