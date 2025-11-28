«Ожидаем объяснений»: страна ЕС выступила с резким призывом к Украине

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава ожидает от Украины разъяснений ситуации с коррупционным скандалом. Об этом сообщает РИА Новости.

© Andreas Stroh/ZUMA/TACC

Косиняк-Камыш прокомментировал новости об обысках у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он заявил, что это «не есть хорошая информация для Украины».

«Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений», - подчеркнул польский министр.

Косиняк-Камыш добавил, что у Киева не получится вступить в Евросоюз без «антикоррупционной транспарентности».

Ранее антикоррупционные органы Украины сообщили о хищении из бюджета суммы, эквивалентной ста миллионам долларов. Предполагается, что заговор с целью хищения в энергетическом секторе был организован Тимуром Миндичем, совладельцем компании «Квартал 95», которую основал Зеленский.

Журнал The Economist рассказал, что из-за давления с разных сторон Зеленскому, возможно, придется провести широкую и «политически болезненную» перезагрузку, чтобы сохранить власть. Как отмечал The Economist, в отставку может быть отправлен Ермак, «который оттолкнул как друзей, так и врагов, монополизировав власть и доступ» к Зеленскому.

В Европе назвали «сенсацией» обыски НАБУ в доме Ермака

Ермака ранее не обвиняли в причастности к коррупционной схеме. Но как «архитектор системы Зеленского» он уязвим из-за масштаба скандала, подчеркивал журнал. СМИ писали, что соратники советовали Зеленскому уволить Ермака, но тот, наоборот, назначил его главой переговорной делегации с США.