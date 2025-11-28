В одной европейской стране резко снизился поток мигрантов

Чистая миграция в Великобританию за два года сократилась почти на 80 процентов. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

© Marcin Nowak/Zuma/TACC

«Долгосрочная международная чистая миграция за год, закончившаяся в июне 2025 года, была примерно на две трети ниже, чем годом ранее», — говорится в опубликованном в докладе Управления национальной статистики.

Согласно докладу, в 2025 году чистая миграция снизилась до 204 тысяч человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 649 тысяч, а в 2023 году — почти миллион человек.

При этом министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд, выступая в парламенте на прошлой неделе, объявила о введении новых ограничительных мер, направленных на сокращение легальной иммиграции. «Темпы и масштабы миграции в стране создают дестабилизирующее давление», — подчеркнула она.

Ранее президент США Дональд Трампа заявил, что намерен приостановить миграционный поток в США тех, кто прибывает из стран третьего мира. Он подчеркнул, что отменит все федеральные льготы и субсидии для неграждан США и лишит гражданства мигрантов, «подрывающих порядок в обществе».