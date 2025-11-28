Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Как сообщает ТАСС, его самолет приземлился в аэропорту Внуково.

О поездке Орбана стало известно 28 ноября — политик рассказал, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Перед вылетом премьер-министр заявил, что его главная цель — обеспечить Венгрии стабильное и доступное энергоснабжение на зиму и весь следующий год. Кроме того, будет «неизбежно» поднята тема Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин встретится с Орбаном. Глава государства 27 ноября подтверждал контакты с Будапештом по возможной встрече с Орбаном в Москве.

Названа цель встречи Путина и Орбана

В последний раз Орбан приезжал в Москву летом 2024 года — тогда премьер в рамках миротворческой миссии посещал РФ, а также Украину, Китай и США. Всего с начала спецоперации Путин и Орбан встречались два раза, еще три раза говорили по телефону.