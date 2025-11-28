Киев обвинили в изготовлении поддельных российских паспортов для преследования неугодных

Киев заказал у российской преступной группы изготовление поддельного паспорта РФ на имя главы национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Александра Клименко, чтобы Служба безопасности Украины (СБУ) могла обвинить его в связях с Москвой. О попытке подставить чиновника заявил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на снимки, ранее опубликованные «Лентой.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На них видно паспорт с данными Клименко, найденный при задержании организаторов лаборатории по изготовлению поддельных документов.

«Обратите внимание, из всех на Украине и России я единственный говорил, что лишенный гражданства мэр Одессы [Геннадий] Труханов — это первая ласточка, а конечная цель это Клименко. (...) Я писал, что СБУ будет пытаться обвинить Клименко в наличии российского гражданства, на этом основании лишить его гражданства Украины и снять его должности. Не имея гражданства, не имеешь права занимать должность», — написал Царев.

По данным бывшего депутата, пост главы НАБУ должен был занять его первый заместитель Андрей Синюк. Он называет чиновника человеком главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Незадолго до этого Синюк ушел в отставку на фоне расследования о его причастности к утечке информации по делу бизнесмена Тимура Миндича.