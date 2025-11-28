В стране ЕС разгорается громкий коррупционный скандал

В Германии разгорелся коррупционный скандал с участием заместителя министра культуры и СМИ Вольфарама Ваймера, близкого знакомого канцлера Фридриха Мерца. По данным журнала Stern, Ваймер, будучи правительственным чиновником, торговал контактами с власть имущими через свою консалтинговую фирму «Ваймер Медиа группа», передает «Независимая газета».

Доступ к высокопоставленным чиновникам продавался за суммы до 80 тыс. евро. Прокуратура инициировала проверку после получения четырех исковых заявлений. Ваймер утверждает, что ушел с поста руководителя компании, но продолжает получать от нее доход.

Представители оппозиционных фракций потребовали объяснений, однако Ваймер проигнорировал эти требования и пригрозил новыми исками.

Канцлер Мерц назвал обвинения инсинуациями, что вызвало критику. В результате скандала ряд спонсоров отказались от сотрудничества с фирмой Ваймера, а партнеры ХДС по коалиции ограничили взаимодействие с ней.

Репутация канцлера Мерца поставлена под сомнение, так как он подбирал кадры исходя из принципа лояльности. 75% избирателей не удовлетворены его работой, показал опрос Stern.