Глава МИД Финляндии выразила надежду на восстановление диалога с Россией

Глава Министерства иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телеканалу Al Jazeera выразила надежду на восстановление диалога с Россией в будущем.

«У нас сейчас нет активного диалога, но, конечно, было бы здорово, если бы такая возможность появилась снова в будущем», — цитирует её РИА Новости.

Валтонен добавила, что у Финляндии и России сейчас нет политических отношений, но есть дипломатические, а также операционные контакты.

Ранее финский лидер Александр Стубб допустил, что в будущем российско-европейский диалог в том или ином формате может быть восстановлен.