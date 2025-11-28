Содержание новой версии плана урегулирования на Украине, согласованного между США и Киевом, остается засекреченным от европейских чиновников, сообщает Politico.

Издание Politico пишет, что европейские чиновники выражают серьезное недовольство тем, что детали обновленного плана США по урегулированию на Украине не раскрываются для институтов Евросоюза, передает ТАСС.

Новый вариант документа был согласован представителями Вашингтона и Киева, однако его содержание держится в строгой секретности.

Дипломаты заявили, что это беспрецедентная ситуация с дипломатической точки зрения. По их словам, решение скрыть содержание проекта было принято для того, чтобы не допустить повторения ситуации с утечкой предыдущей версии плана из 28 пунктов, которая вызвала бурное обсуждение в медиа и среди европейских политиков.

Европарламент принял резолюцию по украинскому регулированию с обещанием никогда не признавать новые регионы России и требованием вывести российские войска из Крыма и Донбасса.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что линия Европы никому не интересна, так как европейские элиты сделали ставку на убежденность в нанесении России стратегического поражения руками и телами режима в Киеве.

Лавров также отметил, что европейские страны провалили все возможности повлиять на украинский кризис с 2014 года.

Президент России Владимир Путин допустил, что инициативы США по Украине могут лечь в основу будущих соглашений.