Названа причина обысков у Ермака

Обыски у Андрея Ермака, главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, могут быть связаны с позицией американского лидера Дональда Трампа по мирному договору.

Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Вашингтон руками НАБУ дает понять Зеленскому, что ситуация для него крайне серьезная и пора корректировать позицию по мирному плану», — сказано в публикации.

Отмечается, что обыски у главы офиса президента Украины начались накануне визита в Киев представителя президента США генерала Дэниела Дрисколла в Киев. По одной из версий, он будет оказывать давление на украинские власти для того, чтобы получить согласие на уступки с их стороны.

Ранее издание The New York Times сообщало, что министр армии США Дэн Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве пытался убедить союзников ускорить работу над мирным урегулированием конфликта на Украине.