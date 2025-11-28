Обыски у Ермака начались с фразы «Сезам, откройся!»

Помимо квартиры главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, обыски также начались и в его загородном доме в «ЖК Династия» в поселке Козин под Киевом, утверждает депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Кроме того, он со ссылкой на некий источник сообщил, что обыски начались с фразы детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) «Сезам, откройся!»

Ермак сделал заявление в связи с обысками у себя

«Но, возможно, это мифология. Столько сказочных персонажей вокруг здания ОП (офиса президента — прим. "Ленты.ру") живет <…> Мне украинская версия про Али-Бабу в интерпретации НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура — прим. "Ленты.ру") нравится гораздо больше, чем оригинал», — сыронизировал нардеп.

Ранее стало известно, что следователи НАБУ и САП пришли с обыском к Андрею Ермаку. Сам он подтвердил это, указав, что «никаких препятствий у следователей нет».